In libreria e negli store digitali “Domani arriverà” (Bonfirraro Editore) di Mirko Lagotto e Fabio Girelli (Di martedì 27 aprile 2021) È disponibile in libreria e negli store digitali Domani arriverà. In trincea contro il virus, il primo libro di Mirko Lagotto edito da Bonfirraro Editore. Un diario intimo e personale dell’anno che ha cambiato la storia recente dell’Umanità, con la curatela dello scrittore Fabio Girelli e la prefazione della cantante Iva Zanicchi. Per volontà della casa editrice e degli autori, una parte degli utili della vendita saranno donati alla onlus Doctor Cartoon. Lagotto, infermiere presso l’Ospedale di Rivoli, nel torinese, era balzato agli onori delle cronache nella primavera del 2020, quando aveva pubblicato sui social un video della “vestizione” prima di entrare nel reparto ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 aprile 2021) È disponibile in. In trincea contro il virus, il primo libro diedito da. Un diario intimo e personale dell’anno che ha cambiato la storia recente dell’Umanità, con la curatela dello scrittoree la prefazione della cantante Iva Zanicchi. Per volontà della casa editrice e degli autori, una parte degli utili della vendita saranno donati alla onlus Doctor Cartoon., infermiere presso l’Ospedale di Rivoli, nel torinese, era balzato agli onori delle cronache nella primavera del 2020, quando aveva pubblicato sui social un video della “vestizione” prima di entrare nel reparto ...

Advertising

FixonMagazine : “Domani arriverà”, il libro di Mirko Lagotto e Fabio Girelli con la prefazione di Iva Zanicchi: È disponibile in li… - ScardilliP : In libreria e negli store digitali “Domani arriverà” (Bonfirraro Editore) di Mirko Lagotto e Fabio Girelli. Prefazi… - ScardilliP : In libreria e negli store digitali “Domani arriverà” (Bonfirraro Editore) di Mirko Lagotto e Fabio Girelli. Prefazi… - wordsandmore1 : ? Disponibile in libreria e negli store digitali Siciliani per sempre (Edizioni della Sera), viaggio emozionale nel… - Scisciano : “Domani arriverà”, di Mirko Lagotto e Fabio Girelli. Prefazione di Iva Zanicchi: Parte del ricavato della vendita a… -