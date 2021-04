Grossista di marijuana e hascisc | insospettabile arrestato con 22 chili di droga

(Di martedì 27 aprile 2021) Pavia - Incensurato e, madiper lo spaccio in città . Ha 24 anni e nessun precedente, residente a Sommo con i genitori ma di fatto domiciliato in un appartamento in via ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Grossista marijuana

Il Giorno

Pavia - Incensurato e insospettabile, madi droga per lo spaccio in città . Ha 24 anni e nessun precedente, residente a Sommo con i ...al sequestro complessivo di circa 11 chili di...Il presunto scambio di sostanze stupefacenti ed ecco scoperto un giro di droga che coinvolge in particolare due persone:e pusher per oltre 800 grammi die 200 di cocaina . Un ...Pavia - Incensurato e insospettabile, ma grossista di droga per lo spaccio in città. Ha 24 anni e nessun precedente, residente a Sommo con i genitori ma di fatto domiciliato in un appartamento in via ...In casa aveva 270 grammi di marijuana e 10 di hascisc. Un dj di 33 anni residente a Valsolda, è stato perquisito e denunciato ieri dai carabinieri di Porlezza, nell’ambito di una operazione partita da ...