Gianni Sperti | lo scherzo delle Iene gli rovina il compleanno

(Di martedì 27 aprile 2021)ha ricevuto unonel giorno del suo, complici Maria De Filippi e Tina Cipollari, il tutto è stato ripreso dalle, loin onda Martedì 27 Aprile su Italia1 (Le)Nella puntata che andrà in onda Martedì 27 Aprile 2021, verrà rivelato tutto quello che c’è da sapere sullofatto alla star di Uomini e Donne. Questo è stato fatto per far passare unda incubo all’opinionista del programma. Sebastian Gazzarrini ha avuto la collaborazione di Maria De Filippi e Tina Cipollari, alle 21.10 su Italia1, vedremo la vittima dellocome ospite di Alessia ...

Advertising

zazoomblog : UOMINI E DONNE oggi 27 aprile: Gianni Sperti critica Biagio - #UOMINI #DONNE #aprile: #Gianni - JackBurton_79 : RT @hipsterdelcazzo: “Ma io dico, per forza uno si arruola nell’esercito di pappalardo. Fino a due settimane fa non si poteva andare a fare… - GossipItalia3 : Chi è Gianni Sperti, vita privata e carriera: tutto sul famoso opinionista Tv #gossipitalianews - VelvetMagIta : Biagio shock a #uominiedonne: “Ti va di fare l’amore?” Gianni Sperti si scatena #VelvetMag #Velvet -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Sperti

è la vittima del nuovo scherzo de 'Le Iene'. Lo show ha contattato per l'occasione anche Tina Cipollari e Maria De ...Ma a questo punto intervieneche non la pensa allo stesso modo. ( ) Per Biagio e Sara si tratta di un momento romantico. Non perche sostiene: 'Una cosa bellissima? Oddio ...Gianni Sperti, ha ricevuto uno scherzo nel giorno del suo compleanno, complici Maria De Filippi e Tina Cipollari, il tutto è stato ripreso ...Nuova puntata di Uomini e Donne; ieri è iniziata la messa in onda di una registrazione e oggi (27 aprile) assistiamo alla sua conclusione. Si parte da Angela, che ha di fronte Luca. Quest’ultimo chied ...