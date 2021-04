“Game Of Thrones” | iniziate le riprese del prequel

(Di martedì 27 aprile 2021) È ufficialmente partita la produzione dalla serie spin off Sono ufficialmente partite le registrazioni e la produzione del primo spin off della serie di successo, by HBO, “Of”. In Gran Bretagna è stato annunciato il primo ciak deldello show (House of Dragon) nato dai libri di George Martin. A dare la notizia il profilo ufficiale di Twitter. Leggi anche:Of: annunciato ildella serie Looks like things are heating up @Ofpic.twitter.com/WfRosYoX2s — WarnerMedia (@WarnerMedia) April 26, 2021 La serie verrà ambientata circa 300 anni prima dei fatti narrati nelle stagioni di GOT e affronterà le vicende della famiglia Tagaryen a Wetseros. Come annunciato nei mesi scorsi, o meglio da quando è ...

Advertising

ludovica1000 : RT @jason05_: Se arriviamo, da 3 anni a questa parte, ad Aprile-Maggio con lotte intestine, guerre fratricide e battaglie che somigliano pi… - 361_magazine : #GameofThrones annunciate le riprese del prequel - despecialuan : RT @jason05_: Se arriviamo, da 3 anni a questa parte, ad Aprile-Maggio con lotte intestine, guerre fratricide e battaglie che somigliano pi… - jason05_ : Se arriviamo, da 3 anni a questa parte, ad Aprile-Maggio con lotte intestine, guerre fratricide e battaglie che som… - biondoradicale : Vi prego perché piango ogni volta che guardo l’ultimo episodio di Game of Thrones -

Ultime Notizie dalla rete : Game Thrones

E ' ufficiale: prende il via la produzione del prequel diof, House of the Dragon. La serie è prevista per il 2022 Prende ufficialmente il via la produzione dell'atteso prequel diof, serie dei record prodotta da HBO e basata sui ...of' ha appena festeggiato i 10 anni dal suo debutto sul piccolo schermo: durante le sue otto stagioni, con intrighi di corte e draghi, ha conquistato pubblico e critica. Intanto cresce l'...Sono ufficialmente partite le registrazioni e la produzione del primo spin off della serie di successo, by HBO, "Game Of Thrones".Ad ormai due anni dalla conclusione di Game of Thrones, sono iniziate le riprese dello spin-off House of the Dragon. Ecco quando uscirà ...