Formazione: anche quest'anno Fonarcom al Festival del lavoro (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Labitalia) - anche quest'anno il fondo interprofessionale Fonarcom è tra i principali partner del Festival del lavoro. Cinque le sessioni webinar dedicate a tematiche di grande interesse per i professionisti della consulenza del lavoro e uno stand virtuale per fornire un'inFormazione completa su come il fondo finanzi gratuitamente la Formazione continua dei dipendenti. Si comincia il 28 pomeriggio con il webinar delle 14 incentrato sul tema smart working: un nuovo modo di lavorare oltre lo stato di emergenza (Aula nuove competenze), immediatamente seguito, alle 15,20, da quello su Il consulente del lavoro e delle politiche attive: verso una nuova professione (Aula degli strumenti per competere). Conclude ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Labitalia) -il fondo interprofessionaleè tra i principali partner deldel. Cinque le sessioni webinar dedicate a tematiche di grande interesse per i professionisti della consulenza dele uno stand virtuale per fornire un'incompleta su come il fondo finanzi gratuitamente lacontinua dei dipendenti. Si comincia il 28 pomeriggio con il webinar delle 14 incentrato sul tema smart working: un nuovo modo di lavorare oltre lo stato di emergenza (Aula nuove competenze), immediatamente seguito, alle 15,20, da quello su Il consulente dele delle politiche attive: verso una nuova professione (Aula degli strumenti per competere). Conclude ...

Advertising

ilbassanese : Scuole aperte anche a luglio e agosto, per chi lo vorrà - FenealuilLecce : RT @UilPiemonte: Anche oggi dobbiamo commentare un infortunio mortale sul lavoro in provincia di Torino a danno di un lavoratore edile. Ser… - Cinzialeggio : RT @unict_it: Rafforzare la cooperazione tra @Regione_Sicilia, #Unict - @DisforUnict e @ComunediCatania per la formazione, ricerca e promoz… - carlo_rodini : @granmartello Manca proprio il brodo culturale per la formazione di un partito conservatore strutturato in senso an… - Regione_Sicilia : RT @unict_it: Rafforzare la cooperazione tra @Regione_Sicilia, #Unict - @DisforUnict e @ComunediCatania per la formazione, ricerca e promoz… -