Disastro Bari, pullman della squadra sotto scorta dopo lancio di fumogeni dei tifosi (Di martedì 27 aprile 2021) Il Bari di De Laurentiis è in caduta libera. Domenica ha perso 3-0 contro la Turris. Ed è in stato confusionale dirigenziale visto che la scorsa settimana è nuovamente cambiato l’allenatore: via Carrera, è tornato Auteri. La Gazzetta del Mezzogiorno fa il punto della situazione. E scrive anche di un lancio dei fumogeni da parte dei tifosi contro il pullman della squadra. La pazienza è esaurita pure da parte dei tifosi: domenica sera un gruppetto di supporter ha lanciato alcuni fumogeni (da un cavalcavia all’altezza di Bitonto) verso il pullman della squadra di ritorno dalla Campania: non si sono verificati danni, ma si è resa necessaria la scorta da ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 aprile 2021) Ildi De Laurentiis è in caduta libera. Domenica ha perso 3-0 contro la Turris. Ed è in stato confusionale dirigenziale visto che la scorsa settimana è nuovamente cambiato l’allenatore: via Carrera, è tornato Auteri. La Gazzetta del Mezzogiorno fa il puntosituazione. E scrive anche di undeida parte deicontro il. La pazienza è esaurita pure da parte dei: domenica sera un gruppetto di supporter ha lanciato alcuni(da un cavalcavia all’altezza di Bitonto) verso ildi ritorno dalla Campania: non si sono verificati danni, ma si è resa necessaria lada ...

