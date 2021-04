Decreto Covid, c’è il via libera della Camera (Di martedì 27 aprile 2021) (Adnkronos) – La Camera ha approvato il dl Covid con 309 voti a favore e 20 contrari. Il testo passa al Senato. In precedenza, la Camera aveva respinto l’ordine del giorno presentato da Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia che impegnava l’esecutivo “a valutare l’opportunità, nei provvedimenti di prossima emanazione, di assicurare che nelle zone gialle i ristoranti possano rimanere aperti fino alle 24”. I voti favorevoli sono stati 48, i no 233 e gli astenuti 8. Lega e Forza Italia non hanno preso parte al voto. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 27 aprile 2021) (Adnkronos) – Laha approvato il dlcon 309 voti a favore e 20 contrari. Il testo passa al Senato. In precedenza, laaveva respinto l’ordine del giorno presentato da Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia che impegnava l’esecutivo “a valutare l’opportunità, nei provvedimenti di prossima emanazione, di assicurare che nelle zone gialle i ristoranti possano rimanere aperti fino alle 24”. I voti favorevoli sono stati 48, i no 233 e gli astenuti 8. Lega e Forza Italia non hanno preso parte al voto. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

borghi_claudio : Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS'… - LegaSalvini : #SALVINI A DRAGHI: 'FIDUCIA IN TE, MA NOI LAVORIAMO AL PROSSIMO DECRETO CHE ENTRO METÀ MAGGIO DOVRÀ CONSENTIRE IL R… - Agenzia_Ansa : 'Il coprifuoco evoca brutte cose, in tutti noi c'è la volontà di superarlo, ma ci vuole gradualità per non consenti… - zazoomblog : Decreto Covid cè il via libera della Camera - #Decreto #Covid #libera #della #Camera - fisco24_info : Decreto Covid, c'è il via libera della Camera: Il testo ora passa al Senato. In precedenza, era stato bocciato l'or… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Covid Decreto Covid, c'è il via libera della Camera La Camera ha approvato il dl Covid con 309 voti a favore e 20 contrari. Il testo passa al Senato. In precedenza, la Camera aveva respinto l'ordine del giorno presentato da Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia che impegnava l'...

Decreto Covid, la Camera dà il via libera: il testo passa al Senato Via libera dell'Aula della Camera al dl Covid. Il testo, approvato con 309 voti a favore, 20 contrari e tre astenuti, passa al vaglio del Senato.

Decreto Covid / Misure per colloqui con detenuti Il Sole 24 ORE La riapertura solo all'aperto non convince i ristoratori dell'entroterra: "Favorite solo le attività sulla costa" “C’è chi deve essere accompagnato in ospedale a fare terapie importanti, chi è positivo al Covid e ha bisogno di farmaci a casa, ci sono gli anziani che non possono uscire p ...

Governo, accordo sul coprifuoco: sarà rivisto a metà maggio La maggioranza "impegna il governo a valutare nel mese di maggio, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisio ...

La Camera ha approvato il dlcon 309 voti a favore e 20 contrari. Il testo passa al Senato. In precedenza, la Camera aveva respinto l'ordine del giorno presentato da Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia che impegnava l'...Via libera dell'Aula della Camera al dl. Il testo, approvato con 309 voti a favore, 20 contrari e tre astenuti, passa al vaglio del Senato.“C’è chi deve essere accompagnato in ospedale a fare terapie importanti, chi è positivo al Covid e ha bisogno di farmaci a casa, ci sono gli anziani che non possono uscire p ...La maggioranza "impegna il governo a valutare nel mese di maggio, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisio ...