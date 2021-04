Covid in Campania, oggi 1.654 positivi e 37 morti: l'indice di contagio torna al 9% (Di martedì 27 aprile 2021) Aumentano i nuovi positivi ma cala sensibilmente la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.654 positivi su 18.035 tamponi molecolari esaminati, 372... Leggi su ilmattino (Di martedì 27 aprile 2021) Aumentano i nuovima cala sensibilmente la curva dei contagi da Coronavirus inil virus fa registrare 1.654su 18.035 tamponi molecolari esaminati, 372...

