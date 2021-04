Benzema eguaglia Raul con 71 gol in Champions | davanti ha solo Lewandowski | Messi e CR7

(Di martedì 27 aprile 2021) Con la rete siglata nel primo tempo di Real Madrid-Chelsea, Karimha siglato il suo gol numero 71 inLeague.to un certo, per anni il miglior marcatore in, gli restanotre calciatori ancora in attività: gli irraggiungibili Cristiano Ronaldo a quota 135 ea 120. Poi c’è, a due soli gol di distanza (73). Il polacco potrebbe essere raggiunto e superato nella gara di ritorno o in una eventuale finale da parte dei madrileni. Foto: Twitter Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

