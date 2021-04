Assolto Walter De Benedetto: il disabile che coltivava marijuana per alleviare i sintomi della sua malattia (Di martedì 27 aprile 2021) Straordinaria notizia. Il gup del tribunale di arezzo ha Assolto perche' il fatto non sussiste Walter De Benedetto, il disabile aretino di 48 anni, ex dipendente comunale, malato di artrite reumatoide,... Leggi su globalist (Di martedì 27 aprile 2021) Straordinaria notizia. Il gup del tribunale di arezzo haperche' il fatto non sussisteDe, ilaretino di 48 anni, ex dipendente comunale, malato di artrite reumatoide,...

Advertising

marcofurfaro : Una bella notizia: Walter De Benedetto assolto perché 'il fatto non sussiste'. Perché la #cannabis coltivata e cons… - repubblica : Cannabis medica, assolto Walter De Benedetto: 'Coltivava marijuana non per spaccio ma per uso medico' - Corriere : Coltiva la cannabis a scopi terapeutici: Walter De Benedetto assolto dal tribunale di Arezzo - globalistIT : - doomboy : RT @fattoquotidiano: CANNABIS / SENTENZA STORICA Si tratta della prima sentenza inquadrata nella nuova normativa che disciplina la produzi… -