Una altro giro, Thomas Vinterberg commuove agli Oscar 2021: Il premio dedicato alla figlia deceduta (Di lunedì 26 aprile 2021) Tra le grandi sorprese agli Oscar di quest'anno c'è stata la vittoria di Thomas Vinterberg con il film Un altro giro. Una conquista che fa sorridere e che commuove allo stesso tempo. Il regista è riuscito a portare avanti tematiche importanti con la giusta attenzione, distinguendosi da tutti gli altri concorrenti in gara. Tra i momenti più emozionanti del suo discorso di ringraziamento c'è il pensiero dedicato alla figlia deceduta in un incidente stradale. Un altro giro: Vinterberg conquista gli Oscar e dedica il premio alla figlia deceduta. Thomas ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 26 aprile 2021) Tra le grandi sorpresedi quest'anno c'è stata la vittoria dicon il film Un. Una conquista che fa sorridere e cheallo stesso tempo. Il regista è riuscito a portare avanti tematiche importanti con la giusta attenzione, distinguendosi da tutti gli altri concorrenti in gara. Tra i momenti più emozionanti del suo discorso di ringraziamento c'è il pensieroin un incidente stradale. Unconquista glie dedica il...

Advertising

LegaSalvini : Oggi a Bologna, su questi assembramenti i compagni Letta e Speranza non avranno senz’altro nulla da dire, la bandie… - CarloCalenda : E qui un altro documento. Spero non considerato nuovamente indegno di essere discusso. E aggiungo ancora una volta.… - chetempochefa : 'Irma sente pronunciare la frase: “La nostra guerra è una guerra alla guerra”, ed è una frase questa che le cambia… - SherisePsaila13 : RT @Michi86210437: #amici20 #sangiulia Il tweet di questa ragazza mi ha fatto emozionare,penso sia una scena bellissima,loro che si ringraz… - lorenzogps : Se Bollate la mia ultima affermazione come una cazzata delle mie, mi spiace dirvi che mancate di prospettiva, hamid… -