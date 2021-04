Terribile delitto a Reggio Emilia (Di lunedì 26 aprile 2021) Marco Eletti, scrittore di libri gialli, è stato accusato di aver ucciso il padre e di aver ferito la madre. L'uomo è stato fermato. Scrittore di libri gialli accusato dell’omicidio del padre: fermato Marco Eletti su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 26 aprile 2021) Marco Eletti, scrittore di libri gialli, è stato accusato di aver ucciso il padre e di aver ferito la madre. L'uomo è stato fermato. Scrittore di libri gialli accusato dell’omicidio del padre: fermato Marco Eletti su Notizie.it.

Martina59680344 : RT @EugenioCardi: Terribile. Non riesco a trovare altre parole, d'altra parte piuttosto inutili davanti ad una tragedia del genere... http… - EugenioCardi : Terribile. Non riesco a trovare altre parole, d'altra parte piuttosto inutili davanti ad una tragedia del genere... - postcardssoul : io vorrei solo scrivere ma questa tragedia che sto traducendo non finisce più e io voglio solo piangere e non per i… - fanpage : Una terribile tragedia familiare -