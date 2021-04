(Di lunedì 26 aprile 2021) La cantante Giorgia, tra le più popolari, è nata a Roma il 26 aprile 1971. Ha vinto il Festival di Sanremo nel 1995 con il brano Come saprei.a Giorgia che compie 50 anni! La nota cantante è infatti nata a Roma il 26 aprile 1971. All’anagrafe Todrani, figlia di Giulio, cantante della suol band “Io vorrei la pelle nera”. Giorgia: gli inizi e la svolta con la vittoria a Sanremo La carriera musicale ha il grande trampolino di lancio nel 1993, quando vince Sanremo giovani con il brano “Nasceremo”. Ottiene così l’accesso tra le Nuove proposte per l’anno successivo, dove arriva solo settima. Nel 1995 la definitiva consacrazione: vince Sanremo con Come saprei. È senza ombra di dubbio il momento di svolta della sua carriera. I suoi dischi vendono centinaia di migliaia di copie Il successo è anche internazionale. La sua musica piace ...

OfficialSSLazio : ????? Tanti auguri di buon compleanno a @MuriqiVedat! Il Pirata spegne oggi 2??7?? candeline ?? - Fedez : Tanti auguri alla mia patatona ?@maramaionchi? ?? - NetflixIT : Tanti auguri a Roma e ai suoi RE ??

Tanti auguri a Giorgia che compie oggi 50 anni. Giorgia Todrani - questo il suo nome all'anagrafe - si è avvicinata alla musica sin da piccolissima, complice il papà Giulio, cantante e musicista, memb ...Felipe Massa compie 40 anni ed è uno dei piloti più rimasti nel cuore dei tifosi della Ferrari. Con Maranello non ha vinto il Mondiale, lo ha sfiorato nel 2008, quando proprio per 40 secondi (39"7 per ...