Tales of Arise ha rappresentato una grossa sfida per gli sviluppatori – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

Tales of Arise ha rappresentato una grossa sfida per gli sviluppatori – Notizia – PS4

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo video di Tales of Arise per spiegare come sia stato una grossa sfida per gli sviluppatori, in termini di evoluzione della serie.

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo video del gioco di ruolo giapponese Tales of Arise in cui gli sviluppatori spiegano la sfida che hanno dovuto superare per realizzare il gioco, concepito come una necessaria evoluzione tecnologica della serie. Solo in questo modo la serie Tales of può arrivare ai nuovi giocatori. A parlare sono Yusuke Tomizawa (Producer) e Minoru Iwamoto (Art Director) che illustrano diverse delle novità introdotte in Tales of Arise

