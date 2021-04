Serie A: Torino - Napoli 0 - 2 (Di lunedì 26 aprile 2021) Napoli batte Torino 2 - 0 (2 - 0) nel primo dei due posticipi della 33/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Olimpico Grande Torino. I gol: nel primo tempo ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 26 aprile 2021)batte2 - 0 (2 - 0) nel primo dei due posticipi della 33/a giornata del campionato di calcio diA disputato sul terreno dello stadio Olimpico Grande. I gol: nel primo tempo ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A LAZIO-TORINO RECUPERATA IL PROSSIMO 18 MAGGIO Decisione presa dal Consiglio di Lega #SkySport… - WhoScored : ???? Simy's last 7 Serie A appearances ?? Atalanta ?? ?? Torino ???? ?? Lazio ???? ?? Bologna ?? ?? Napoli ???? ?? Spezia… - ParmaLiveTweet : Serie A, Napoli in zona Champions grazie al 2-0 di Torino. Granata fermi a 31 punti - CorSport : #TorinoNapoli 0-2: commento al risultato partita ??? - jack48641 : La soddisfazione più grande non sarebbe vedere il Torino in serie B, sarebbe vedere il Torino di Cairo in Serie B. -