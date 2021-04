“Sei un cesso | non ti frequenterei mai” Akash Kumar | questa volta l’offesa è troppo pesante È bufera

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 26 aprile 2021)continua a far parlare di sé. Il modello ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi è stato ‘accusato’ da qualcuno di essersi operato per cambiar colore ai suoi occhi. Si tratta del brightocular, un intervento chirurgico che prevede impianto di un iride di diverso colore da quello naturale. Si tratta di una procedura illegale in Italia e in Europa ma praticata in Oriente. A tirare in ballo il caso è stato anche Giacomo Urtis nel salotto di Barbara D’Urso. “egocentrico, – ha detto il chirurgo dei vip – ma poi io me lo ricordavo con gli occhi scuri. Visto così sembra un intervento, non sembrano suoi. Si può cambiare il colore dell’iride, a me non sembrano veri, visti così. E’ un intervento che in Europa non si può fare, ma il brightocular si può fare altrove tipo in Marocco”.A Live – Non è la ...