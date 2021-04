Rione della Bussola: non si ferma all’alt, arrestato dopo un inseguimento (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via della Bussola hanno notato cinque persone a bordo di un’auto che, alla loro vista, si sono date alla fuga nonostante fosse stato loro intimato l’alt. Il veicolo ha proseguito la sua corsa effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale e innescando un inseguimento terminato in via Strada Vicinale Cupa del Segretario dove, dopo aver impattato contro la volante, è stato bloccato. Il conducente, sceso dall’auto, ha tentato la fuga a piedi ma è stato raggiunto e fermato dopo una violenta colluttazione. Raffaele Buonocore, 19enne di Casoria con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in viahanno notato cinque persone a bordo di un’auto che, alla loro vista, si sono date alla fuga nonostante fosse stato loro intimato l’alt. Il veicolo ha proseguito la sua corsa effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale e innescando unterminato in via Strada Vicinale Cupa del Segretario dove,aver impattato contro la volante, è stato bloccato. Il conducente, sceso dall’auto, ha tentato la fuga a piedi ma è stato raggiunto etouna violenta colluttazione. Raffaele Buonocore, 19enne di Casoria con precedenti di polizia, è statoper resistenza e ...

