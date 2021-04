Recovery Fund: cosa prevede per la scuola, il testo inviato al Parlamento (Di lunedì 26 aprile 2021) E’ stato approvato nella seduta svoltasi nella serata di sabato dal Consiglio dei Ministri, il testo definitivo del Recovery Fund (Piano nazionale di Ripresa e resilienza), che dovrà essere presentato alla Commissione europea entro il 30 aprile 2021, trasmesso oggi al Parlamento. Il Piano di ripresa prevede una serie di investimenti e riforme formulate allo scopo di migliorare l’equità, l’efficienza e la competitività del Paese, un Fondo di recupero volto ad arginare l’impatto devastante del coronavirus. Come si legge nel testo: “L’attuale sistema di reclutamento degli insegnanti richiede una revisione finalizzata a poter coprire, con regolarità e stabilità, le cattedre disponibili con insegnanti di ruolo. Tale misura ha l’obiettivo strategico di comportare un significativo ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 26 aprile 2021) E’ stato approvato nella seduta svoltasi nella serata di sabato dal Consiglio dei Ministri, ildefinitivo del(Piano nazionale di Ripresa e resilienza), che dovrà essere presentato alla Commissione europea entro il 30 aprile 2021, trasmesso oggi al. Il Piano di ripresauna serie di investimenti e riforme formulate allo scopo di migliorare l’equità, l’efficienza e la competitività del Paese, un Fondo di recupero volto ad arginare l’impatto devastante del coronavirus. Come si legge nel: “L’attuale sistema di reclutamento degli insegnanti richiede una revisione finalizzata a poter coprire, con regolarità e stabilità, le cattedre disponibili con insegnanti di ruolo. Tale misura ha l’obiettivo strategico di comportare un significativo ...

Advertising

borghi_claudio : No ma non vi starete mica svegliando adesso per accorgervi che il recovery fund o PNRR che sia non è la pioggia di… - CottarelliCPI : La Corte Costituzionale tedesca oggi ha sbloccato il Recovery Fund. Un passo avanti per l'integrazione europea, una… - borghi_claudio : ***MINISTRO FRANCO IN RISPOSTA ALLA MIA DOMANDA*** 'Massimo pragmatismo, se convenisse il finanziamento del Recover… - mariamasi14 : @GiorgiaMeloni Tu hai votato contro il Recovery fund vai a farti i conti con i bot cinquantennali obbligatori. Non… - soteros1 : RT @borghi_claudio: No ma non vi starete mica svegliando adesso per accorgervi che il recovery fund o PNRR che sia non è la pioggia di mija… -