Programmi TV di stasera, lunedì 26 aprile 2021. Ultimo appuntamento con «La Fuggitiva» Vittoria Puccini

La Fuggitiva - Raiuno Rai1, ore 21.25. La Fuggitiva - 1^ Tv Fiction. Quarto e Ultimo appuntamento con l'action-thriller al femminile con Vittoria Puccini nei panni di Arianna, una donna in fuga, ma anche una madre che lotta per sé e per suo figlio. Una coproduzione Rai Fiction – Compagnia Leone Cinematografica, prodotta da Francesco e Federico Scardamaglia, e diretta da Carlo Carlei con Eugenio Mastrandrea nel ruolo del giornalista Marcello Favini, Pina Turco in quelli dell'irreprensibile poliziotta Michela Caprioli e Sergio Romano nella parte del Commissario Berti. Quarta Puntata: Arianna chiama Feola e gli rivela cosa ha scoperto, e i due si danno appuntamento. Prima di uscire di casa, però, Feola viene tramortito dagli uomini che hanno rapito Simone.

