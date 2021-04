PlayStation Store: Cambiamenti in vista per gli acquisti (Di lunedì 26 aprile 2021) Se giocate su PS4 o PS5 avrete acquistato almeno una volta un contenuto digitale sul PlayStation Store. Come sapete tra i metodi di pagamento vi sono PayPal, carte di credito, codici PlayStation ed altri. Sony quest’oggi annuncia l’implementazione di un nuovo sistema di sicurezza, scopriamo di cosa si tratta. acquisti più sicuri sul PlayStation Store con il nuovo sistema di sicurezza Sony spiega che in europea è stata introdotta una nuova legislazione nota come PSD2, la quale ha lo scopo di aumentare la sicurezza nei pagamenti online, assicurando ai consumatori transazioni online sicure, evitando dunque eventuali frodi, come acquisti non autorizzati. Dunque, al fine di avere la certezza che il contenuto acquistato sia stato comprato dal vero possessore della ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 26 aprile 2021) Se giocate su PS4 o PS5 avrete acquistato almeno una volta un contenuto digitale sul. Come sapete tra i metodi di pagamento vi sono PayPal, carte di credito, codicied altri. Sony quest’oggi annuncia l’implementazione di un nuovo sistema di sicurezza, scopriamo di cosa si tratta.più sicuri sulcon il nuovo sistema di sicurezza Sony spiega che in europea è stata introdotta una nuova legislazione nota come PSD2, la quale ha lo scopo di aumentare la sicurezza nei pagamenti online, assicurando ai consumatori transazioni online sicure, evitando dunque eventuali frodi, comenon autorizzati. Dunque, al fine di avere la certezza che il contenuto acquistato sia stato comprato dal vero possessore della ...

