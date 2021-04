Pioli: “Ibra out tante partite, non ci voleva. Dovrebbe essere a disposizione per sabato” (Di martedì 27 aprile 2021) Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato a Sky dopo il ko con la Lazio anche delle condizioni di Ibrahimovic: “Abbiamo bisogno di tutti i giocatori, è chiaro che Zlatan è stato fuori tante partite e non ci voleva. Zlatan Dovrebbe essere a disposizione per sabato, vediamo nei prossimi giorni”. Foto: sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 aprile 2021) Stefano, tecnico del Milan, ha parlato a Sky dopo il ko con la Lazio anche delle condizioni dihimovic: “Abbiamo bisogno di tutti i giocatori, è chiaro che Zlatan è stato fuorie non ci. Zlatanper, vediamo nei prossimi giorni”. Foto: sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

