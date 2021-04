Perché è importante indossare una divisa professionale (Di lunedì 26 aprile 2021) indossare una divisa professionale, come quelle di diviseprofessionali.net, è importante e in questo articolo ti spiego Perché. Secondo la circolare n34 del 29 aprile 1999 del Ministero del Lavoro, sono tre le principali funzioni di una divisa professionale. Prima di tutto si tratta di un elemento distintivo che rappresenta l’azienda dove stiamo lavorando. Ancor più importante però è il secondo punto, in base al tipo di lavoro che si svolge, ed è quello della protezione per il lavoratore. La divisa professionale è importante per la sicurezza, basta pensare ai cantieri edili, aiuta a evitare alcuni tipi di infortuni o di incidenti. Inoltre, indossare degli abiti specifici per il ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 26 aprile 2021)una, come quelle di diviseprofessionali.net, èe in questo articolo ti spiego. Secondo la circolare n34 del 29 aprile 1999 del Ministero del Lavoro, sono tre le principali funzioni di una. Prima di tutto si tratta di un elemento distintivo che rappresenta l’azienda dove stiamo lavorando. Ancor piùperò è il secondo punto, in base al tipo di lavoro che si svolge, ed è quello della protezione per il lavoratore. Laper la sicurezza, basta pensare ai cantieri edili, aiuta a evitare alcuni tipi di infortuni o di incidenti. Inoltre,degli abiti specifici per il ...

