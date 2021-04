Oscar: edizione ‘No Wasp’ premia asiatici, neri, nomadi (Di lunedì 26 aprile 2021) Una regista cinese vincitrice con un film che celebra la terra dei nomadi, un altro film che celebra la storia del leader delle pantere nere: non è certo l’America ‘Wasp’ – ‘white anglo-saxon protestant’, ovvero di razza bianca, di origine anglosassone, di religione protestante – quella che conquista Hollywood nella 93esima edizione dei Premi Oscar. Il miglior film si intitola ‘Nomadland’ e il nome è già un programma , diretto dalla miglior regista, che è Chloè Zhao, cinese; ‘Judas and the Black Messiah’ di Shaka King, regista di colore originario delle isole Barbados, si aggiudica due statuette con il miglior attore non protagonista Daniel Kaluuya di origini ugandesi e per la migliore canzone originale con musica firmata dalla canadese ‘colored’ Her. La miglior attrice non protagonista è la sudcoreana Yoon Yeo-jeong ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 aprile 2021) Una regista cinese vincitrice con un film che celebra la terra dei, un altro film che celebra la storia del leader delle pantere nere: non è certo l’America ‘– ‘white anglo-saxon protestant’, ovvero di razza bianca, di origine anglosassone, di religione protestante – quella che conquista Hollywood nella 93esimadei Premi. Il miglior film si intitola ‘Nomadland’ e il nome è già un programma , diretto dalla miglior regista, che è Chloè Zhao, cinese; ‘Judas and the Black Messiah’ di Shaka King, regista di colore originario delle isole Barbados, si aggiudica due statuette con il miglior attore non protagonista Daniel Kaluuya di origini ugandesi e per la migliore canzone originale con musica firmata dalla canadese ‘colored’ Her. La miglior attrice non protagonista è la sudcoreana Yoon Yeo-jeong ...

Advertising

VanityFairIt : Nella notte degli Oscar la cantante italiana non ha vinto. Ma l'essere arrivata a Los Angeles lo considera «un sogn… - Agenzia_Ansa : Agli #Oscars delusione per l'Italia. Tutti i premi della 93/ma edizione. Tre statuette, tra cui miglior film e migl… - Corriere : Tutti i vincitori di quest’edizione, categoria per categoria - Loredan14024493 : RT @RaiCultura: Premi #Oscar2021, tutti i vincitori della 93a edizione. Sul sito ?? #Cinema #Oscars - StampaFin : Oscar, tutti i premiati della 93esima edizione. Hopkins e McDormand migliori attori. Italiani senza statuette E’… -