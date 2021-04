Oscar, Anthony Hopkins: a 83 anni non mi asppettavo questo premio (Di lunedì 26 aprile 2021) "Buongiorno, qui sono a casa mia in Galles, a 83 anni non pensavo di vincere questo premio, davvero non me lo aspettavo, sono davvero grato all'Academy, grazie, vorrei fare un tributo a Chadwick Boseman, ce lo hanno portato via troppo presto, e ancora una volta voglio ringraziarvi tutti. Davvero non me lo aspettavo e mi sento privilegiato e onorato, grazie".Così Anthony Hopkins in un videomessaggio condiviso su Instagram dopo aver vinto il premio come miglior attore protagonista all'83esima edizione degli Oscar per la sua interpretazione in "The Father". L'attore non si è presentato a Los Angeles alla cerimonia e non si è collegato in streaming come hanno fatto altri. Per lui è il secondo Oscar dopo quello vinto per "Il silenzio degli innocenti". Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 26 aprile 2021) "Buongiorno, qui sono a casa mia in Galles, a 83non pensavo di vincere, davvero non me lo aspettavo, sono davvero grato all'Academy, grazie, vorrei fare un tributo a Chadwick Boseman, ce lo hanno portato via troppo presto, e ancora una volta voglio ringraziarvi tutti. Davvero non me lo aspettavo e mi sento privilegiato e onorato, grazie".Cosìin un videomessaggio condiviso su Instagram dopo aver vinto ilcome miglior attore protagonista all'83esima edizione degliper la sua interpretazione in "The Father". L'attore non si è presentato a Los Angeles alla cerimonia e non si è collegato in streaming come hanno fatto altri. Per lui è il secondodopo quello vinto per "Il silenzio degli innocenti".

