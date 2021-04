Oscar 2021 | tra «Nomadland» e la sorpresa McDormand e Hopkins | tutti i vincitori

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 26 aprile 2021) L’edizione più indie degli Oscar, la prima dopo il Covid-19, rispetta molte delle previsioni stilate dai bookmakers e si conferma un manifesto dell’inclusività e della multiculturalità già inaugurato un anno fa con la vittoria di Parasite, il primo film non in lingua inglese a ricevere il premio come miglior film. A trionfare senza troppe sorprese è Nomadland, il film vincitore del Golden Globe che riporta la Mostra del Cinema di Venezia al centro della serata più sfavillante di Hollywood a quattro anni dall’exploit de La forma dell’acqua di Guillermo Del Toro. Rispettate le predizioni anche per Chloé Zhao, che diventa la seconda donna dopo Kathryn Bigelow e la prima asiatica a vincere come miglior regista; per Daniel Kaluuyah, che vince come miglior attore non protagonista per Judas and the Black Messiah; per Yuh-Jung Youn, la prima attrice coreana a vincere la statuetta come miglior attrice non protagonista per Minari; e per Emerald Fennell, la Camilla Parker Bowles di The Crown che, grazie a Una donna promettente, il suo film d’esordio come regista, vince per la miglior sceneggiatura originale. https://twitter.com/Variety/status/1386521917864120321