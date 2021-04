Non ci sono prove che questo video mostri Alexey Navalny in buone condizioni di salute (Di lunedì 26 aprile 2021) Il 25 aprile 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’autenticità di un video circolato su Telegram e Twitter. Il filmato dura in tutto 39 secondi e mostra un uomo di spalle, vestito con una divisa e un cappello scuri, mentre effettua delle trazioni alla sbarra, riuscendo a sollevarsi con successo. Il video sarebbe stato girato il 22 aprile 2021 – come testimonia la data impressa in basso a destra – e ci è stato sottoposto insieme ad un commento, in cui si legge: «questo video, ricevuto su telegram, secondo chi lo ha pubblicato, sarebbe la prova che Navalny e la stampa tutta mentono sullo stato di salute dell’oppositore russo». Uno screenshot tratto dal filmato oggetto della nostra verifica Si tratta di una notizia non ... Leggi su facta.news (Di lunedì 26 aprile 2021) Il 25 aprile 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’autenticità di uncircolato su Telegram e Twitter. Il filmato dura in tutto 39 secondi e mostra un uomo di spalle, vestito con una divisa e un cappello scuri, mentre effettua delle trazioni alla sbarra, riuscendo a sollevarsi con successo. Ilsarebbe stato girato il 22 aprile 2021 – come testimonia la data impressa in basso a destra – e ci è stato sottoposto insieme ad un commento, in cui si legge: «, ricevuto su telegram, secondo chi lo ha pubblicato, sarebbe la prova chee la stampa tutta mentono sullo stato didell’oppositore russo». Uno screenshot tratto dal filmato oggetto della nostra verifica Si tratta di una notizia non ...

Advertising

FicarraePicone : Che poi i politici che non festeggiano non hanno neanche il coraggio di dire che sono fascisti. Due miserie in un corpo solo. Buon #25aprile - matteosalvinimi : Oggi a Bologna. Per la sinistra due persone che cenano al ristorante o un signore che prende un caffè al bancone so… - borghi_claudio : Oggi hanno votato in Albania. PAZZI!!! Chissà come sono esplosi i contagi dopo 3 mesi di campagna elettorale con co… - pinkvanity11 : RT @alexotaningocce: La conclusione è fatta di parole mai dette e di quelle che non si sono mai volute ascoltare. - StanforMaitino : RT @be_anacleto: Ogni santa volta ci sono scene nei pressi del ristorante, spero sempre di intravedere Camino anche se so già che non succe… -

Ultime Notizie dalla rete : Non sono Green, Premio Demetra per saggistica ambientale Le opere dovranno essere iscritte al concorso entro e non oltre il 31 maggio 2021 e i vincitori ... Il regolamento del concorso e la domanda di partecipazione sono disponibili su www.comieco.org e www.

Il ritorno del leader, il "momento Draghi" e la diffusione di emozioni positive Il punto è che tali negatività non vengono 'bilanciate' da azioni, discorsi, performance, gesti e ... Dove sono, potremmo chiederci, i 'nuovi' leader istituzionali? A questa domanda sembra essere giunta ...

Juve, Pirlo: "Aspettative erano diverse, non sono contento" Corriere dello Sport.it Governo, Salvini: “Obiettivo Lega è via il coprifuoco nei prossimi giorni” "Eliminare il coprifuoco ed estendere la possibilità di lavorare, con rigidi protocolli di sicurezza, sono i nostri obiettivi". Così Matteo Salvini ...

Vaccini, l'Ue ha avviato azione legale contro AstraZeneca "La Commissione europea ha avviato un'azione legale nei confronti di AstraZeneca, a nome dei 27 Stati membri". Lo ha annunciato un portavoce dell'esecutivo comunitario precisando che "alcuni termini d ...

Le opere dovranno essere iscritte al concorso entro eoltre il 31 maggio 2021 e i vincitori ... Il regolamento del concorso e la domanda di partecipazionedisponibili su www.comieco.org e www.Il punto è che tali negativitàvengono 'bilanciate' da azioni, discorsi, performance, gesti e ... Dove, potremmo chiederci, i 'nuovi' leader istituzionali? A questa domanda sembra essere giunta ..."Eliminare il coprifuoco ed estendere la possibilità di lavorare, con rigidi protocolli di sicurezza, sono i nostri obiettivi". Così Matteo Salvini ..."La Commissione europea ha avviato un'azione legale nei confronti di AstraZeneca, a nome dei 27 Stati membri". Lo ha annunciato un portavoce dell'esecutivo comunitario precisando che "alcuni termini d ...