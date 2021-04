Mattino Cinque, il web impazzisce per lei: la vista va proprio lì (Di lunedì 26 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il web è impazzito per l’ospite di oggi di Mattino Cinque. Si tratta di una nota giornalista. Ad attirare l’attenzione, un particolare tatuaggio. Come ogni mattina, Francesco Vecchi e Federica Panicucci intrattengono e informano i telespettatori di Canale 5 con la loro consueta puntualità e professionalità. Mattino Cinque va infatti in onda tutti i giorni a Leggi su youmovies (Di lunedì 26 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il web è impazzito per l’ospite di oggi di. Si tratta di una nota giornalista. Ad attirare l’attenzione, un particolare tatuaggio. Come ogni mattina, Francesco Vecchi e Federica Panicucci intrattengono e informano i telespettatori di Canale 5 con la loro consueta puntualità e professionalità.va infatti in onda tutti i giorni a

Advertising

itsagor : RT @p0laz: comunque le migliori serate sono quelle estive passate con la mia migliore amica a bere birra e mangiare piadine in maglia overs… - BettaninManuela : #mattino cinque bellissimo? Se mi devo fare un tampone one ogni volta che devo andare al bar o ristorante stiamo fr… - lorenzoilgrinta : Cinque regole fondamentali al mattino: 1) Stare zitti. 2) Fare silenzio. 3) Non parlare. 4) Non fare domande. 5) S… - ccanggg : dovevo essere in classe cinque minuti fa sto partendo adesso di casa il buongiorno si vede dal mattino - Nmrpm_____ : RT @p0laz: comunque le migliori serate sono quelle estive passate con la mia migliore amica a bere birra e mangiare piadine in maglia overs… -