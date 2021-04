Marco Eletti massacra i genitori? Perché ero andato a L' Eredità | ipotesi agghiacciante sull' assassinio di Reggio Emilia

(Di lunedì 26 aprile 2021) “Io e L'”, è intitolato il resoconto cheaveva fatto sul suo blog riguardo alla partecipazione al quiz show di Rai 1, L'appunto, condotto da Flavio Insinna. Il 33enne reggiano è stato arrestato con l'accusa di aver assassinato il padre a martellate e di aver tentato di uccidere anche la madre tagliandole i polsi: incredibile, se lo si rivede elegante, sobrio e sorridente davanti a Insinna. Era il 15 gennaio 2019 quandotentava la fortuna a L': poi successivamente ha raccontato con leggerezza quella partecipazione, dalla chiamata, al provino, alla puntata. E, ironia della sorte, pare che proprio per questioni diabbia compiuto il folle gesto: la primache è abbia fatto tutto per motivi ...

