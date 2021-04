Lorella Boccia ad Amici, ricordate com’era? Spunta lo scatto su Instagram: la trasformazione di questi anni (Di lunedì 26 aprile 2021) Sul suo canale social ufficiale, è Spuntato uno scatto di Lorella Boccia quando era ad Amici: com’era? La trasformazione di questi anni. Sono passati diversi anni da quando, per la prima volta in assoluto, Lorella Boccia entrava a far parte della scuola di Amici. Conquistando tutti in un vero e proprio batter baleno. Da quel L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 26 aprile 2021) Sul suo canale social ufficiale, èto unodiquando era ad? Ladi. Sono passati diversida quando, per la prima volta in assoluto,entrava a far parte della scuola di. Conquistando tutti in un vero e proprio batter baleno. Da quel L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

SalvatoreIncor7 : Caro Paolo, però Lorella Boccia l'hai toccata XD Ed io ti dico... Ma lei è pazzo è vado di disinfettante ??… - ArgentineBlood : Il late a show a Lorella Boccia, perché forse lei è un po' meglio di Tommaso Zorzi? Ne ha fatta di gavetta prima di… - Chiara556 : RT @_imsarax: Tweet di apprezzamento per Lorella Boccia : #zorzi #avantiunaltropuredisera - tzvip61 : RT @_imsarax: Tweet di apprezzamento per Lorella Boccia : #zorzi #avantiunaltropuredisera - azorzisfan : RT @_imsarax: Tweet di apprezzamento per Lorella Boccia : #zorzi #avantiunaltropuredisera -