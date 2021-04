L’élite senza più religione

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 26 aprile 2021) Come da tradizione, ho trascorso la domenica di Pasqua dando la caccia alle uova con i miei figli, andando a Messa, nascondendo ancora più uova a casa di una zia e leggendo dei saggi pessimisti sul declino del cristianesimo americano”, scrive Ross Douthat sul New York Times. Quest’anno, spiega Douthat, l’ispirazione per le elegie è arrivata dai dati di Gallup secondo cui per la prima volta in vari decenni meno della metà degli americani frequentano una chiesa, sinagoga o moschea. Il declino è stato repentino: dal 70 per cento nel 1999 al 47 nel 2020. Douthat ammette di essere stato troppo ottimista in passato ma stavolta dice di volere vedere il bicchiere mezzo vuoto. “Anche se laamericana si è mostrata resiliente – specialmente tra la comunità evangelica, che resta la più numerosa – questo non altera la debolezza istituzionale della fede, la sua ...