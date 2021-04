Le spine nel fianco di Draghi: così il governo può implodere (Di lunedì 26 aprile 2021) Dal coprifuoco alla tensione sull'immigrazione, la lunga lista di spine nel fianco del governo. E in settimana si vota sulla sfiducia a Speranza Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 aprile 2021) Dal coprifuoco alla tensione sull'immigrazione, la lunga lista dineldel. E in settimana si vota sulla sfiducia a Speranza

Advertising

GHERARDIMAURO1 : RT @ilgiornale: Dal coprifuoco alla tensione sull'immigrazione, la lunga lista di spine nel fianco del governo. E in settimana si vota sull… - ilgiornale : Dal coprifuoco alla tensione sull'immigrazione, la lunga lista di spine nel fianco del governo. E in settimana si v… - Gennarocp : Signore,tu solo sei il Buon Pastore e il vero re. La tua corona fu una corona di spine,il tuo scettro un simbolo di… - GnocchiFanClub : @Entreri41 @lefrasidiosho La spina nel fianco che non sopporta spine nel fianco. Già, è parecchio comico, anzi ridicolo. - GrayHill01 : RT @rinaldogiorgio: Con tutta la gioia che hai nel cuore togli dal tuo sguardo ogni lamento dimentica le spine e cogli il fiore e ogni pass… -