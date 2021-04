Kaspersky | il 16% degli utenti italiani di PC usa ancora il sistema operativo Windows 7 ormai alla fine del suo ciclo di vita

(Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) - Milano, 26 aprile 2021.Da una recente indagine (1) diè emerso che il 16%di PC stautilizzando il7, per il quale Microsoft ha interrotto il supporto a gennaio 2020. Quando unarrivadel suodi, non vengono più rilasciati aggiornamenti dal fornitore, comprese le correzioni di sicurezza critiche. Nonostante ilcontinui ad eseguire tutte le sue funzioni senza problemi, nel momento in cui il fornitore non offre più il suo supporto, può diventare vulnerabile agli attacchi. Quando i ...

Advertising

lifestyleblogit : Kaspersky: il 16% degli utenti italiani di PC usa ancora il sistema operativo Windows 7 ormai alla fine del suo cic… -

Ultime Notizie dalla rete : Kaspersky 16%

Adnkronos

In molti di questi casi, spiega, il software viene progettato specificatamente per ... nel 2019 il 22% era stato colpito da Wannacry e l'anno seguente la percentuale era scesa al%. Come ...In particolare, il 22% degli utenti colpito da un ransomware nel 2019, e il% del totale ... ha commentato Fedor Sinitsyn, esperto di sicurezza di. Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi ...Nel 2020 è esploso il fenomeno dai ransomware diretti a bersagli specifici. L’Italia è tra i Paesi più colpiti.La prima volta in cui si è parlato dei ransomware è stato nel 2010 a seguito di due note campagne che hanno avuto effetti su larga scala, WannaCry e Cryptolocker, e che hanno preso di mira decine ...