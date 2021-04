Installate 17 telecamere di videosorveglianza a Ostia | soddisfatta Virginia Raggi

(Di lunedì 26 aprile 2021) ROMA – “Facciamo di Roma una città sempre più sicura, dal centro alle periferie, fino al mare. Abbiamo installato 17disul litorale romano, a, per contrastare episodi di criminalità, abbandono di rifiuti e commercio abusivo”. Così la sindaca di Roma,(foto), che ricorda: “Questa estate abbiamo denunciato più volte atti vandalici di vario tipo: chiodi lasciati nascosti sotto la sabbia, cassonetti dati alle fiamme, paline di distanziamento sulle spiagge vandalizzate. I tanti cittadini onesti che abitano anon si meritano tutto questo. Teniamo sotto controllo il nostro territorio e facciamo in modo che episodi del genere non si ripetano”. L'articolo L'Opinionista.

ROMA Sul litorale romano sono state17di videosorveglianza per contrastare episodi di criminalità. "Facciamo di Roma una città sempre più sicura, dal centro alle periferie, fino al mare. Abbiamo installato 17 ...... ledagli investigatori hanno permesso di filmare l'apertura di una busta all'interno della quale c'era un fascio di banconote da 50 euro. A quel punto i militari hanno fatto ...ROMA - "Facciamo di Roma una città sempre più sicura, dal centro alle periferie, fino al mare. Abbiamo installato 17 telecamere di videosorveglianza sul ...Ostia – “Hanno raccolto immagini già da febbraio 2021 e non a partire dal 21 aprile come dichiarato da Roma Capitale. Per leggere la sua replica, clicca qui. E’ quanto denunciato da LabUr – Laboratori ...