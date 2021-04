Gravina mette un tetto alle spese dei club | «Ecco la mia proposta»

(Di lunedì 26 aprile 2021) Gabrieleha parlato nella lunga conferenza stampa dopo il Consiglio Federale odierno. Le sue parole Gabrieleha tenuto una lunga conferenza stampa dopo il Consiglio Federale odierno. Le sue parole sullepazze dei– «Mi sono permesso di consigliare a tutte le componenti di valutare una miache tenga conto del tenere sotto controllo la gestione dei costi. Quando si è sul mercato capisco che bisogna avere maggiore ricavi ma nell’ambito dell’economia di mercato, maggiori ricavi uno stato di salute della società. Perchè se i costi superano i ricavi tu comunque fallisci. Non possiamo più perre di avere la politica dei costi fuori controllo. Ho chiesto di valutare la possibilità di ...

La partita cheil palio il trofeo si disputera' mercoledi' 19 maggio a Reggio Emilia., 'CONSIGLIO FIGC HA DELIBERATO DI VIETARE LE PROPRIETA' PLURIME' Il Consiglio della Figc ha ...Lo ha dichiarato il presidente della Figc , Gabriele, a margine del consiglio federale che si è svolto questa mattina in via Allegri. La partita cheil palio il trofeo si disputerà ...All’interno della FIGC si sta anche pensando – oltre a far firmare ai club un documento anti Superlega – di limitare le spese dei club. L’ipotesi e tutti i dettagli. Consiglio Federale importantissimo ...«Chi vuole spendere di più deve mettere a disposizione del sistema una garanzia fideiussoria che certifichi la sua possibilità di spendere», ha detto Gravina.