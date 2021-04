Giorgetti | non solo turisti | Italia deve attrarre investitori

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – L’diventare la meta prescelta nonda tantima anche da tanti: dobbiamo rendere il paese più attrattivo”. Lo ha affermato il Ministro dello sviluppo economico Giancarlo, sottolineando che “è il momento di ripartire. Dall’Unione Europea sono in arrivo circa 200 miliardi per stimolare gli investimenti in diversi ambiti, investimenti che devono essere accompagnati da riforme strategiche per colmare il gap con i competitor europei”. “ La pandemia – ha spiegato il Ministro intervenendo al convegno online Milano Capitali – ha cambiato tutto, anche il modo di fare banca. L’intero settore bancario viene da anni non facili in cui le stringenti normative europee hanno richiesto tantissimo per arrivare alla tanto agognata stabilità”. ...