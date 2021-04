Gelmini: “Gli oltre 200 miliardi del Pnrr appartengono a tutti gli italiani, in particolare ai nostri figli” (Di lunedì 26 aprile 2021) ROMA – “Ho sempre pensato che nella vita i grandi obiettivi si raggiungano a piccoli passi. Oggi però l’Italia è chiamata ad una prova di forza, di coraggio e di progettualità senza precedenti. Oggi il nostro Paese è chiamato a fare uno scatto in avanti per costruire un’Italia più moderna, più competitiva e all’altezza delle ambizioni dei più giovani. Gli oltre duecento miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza appartengono a tutti gli italiani e in particolare ai nostri figli. Ed è per loro che dobbiamo cogliere l’opportunità del Recovery Fund per lavorare all’Italia di domani”. Così la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, che aggiunge: “Per vincere questa sfida però è fondamentale il ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 26 aprile 2021) ROMA – “Ho sempre pensato che nella vita i grandi obiettivi si raggiungano a piccoli passi. Oggi però l’Italia è chiamata ad una prova di forza, di coraggio e di progettualità senza precedenti. Oggi il nostro Paese è chiamato a fare uno scatto in avanti per costruire un’Italia più moderna, più competitiva e all’altezza delle ambizioni dei più giovani. Gliduecentodel Piano nazionale di ripresa e resilienzaglie inai. Ed è per loro che dobbiamo cogliere l’opportunità del Recovery Fund per lavorare all’Italia di domani”. Così la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella, che aggiunge: “Per vincere questa sfida però è fondamentale il ...

