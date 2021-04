F1, Flavio Briatore: “Max Verstappen è pronto per vincere il titolo già quest’anno. La Ferrari? Aspettiamo il 2022…” (Di lunedì 26 aprile 2021) Flavio Briatore dall’alto della sua esperienza, e schiettezza, analizza quanto sta accadendo nel Mondiale di Formula Uno 2021, dopo le prime due gare disputate. In vista del Gran Premio del Portogallo di Portimao del prossimo weekend, l’ex team principal di Benetton e Renault dice la sua sui valori in pista, in una intervista rilasciata a Radio Rai. “quest’anno ci sarà da divertirsi, perchè vedremo maggiore competizione – esordisce il manager – Dopo anni nei quali Lewis Hamilton ha dovuto vedersela solamente contro il compagno di scuderia Valtteri Bottas, e quindi effettivamente non c’era mai gara, finalmente vediamo una squadra che può competere con la Mercedes. La Red Bull, infatti, ha proposto una vettura migliore dal punto di vista aerodinamico, almeno sino ad ora…”. Per il momento sta brillando la stella di Max ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 aprile 2021)dall’alto della sua esperienza, e schiettezza, analizza quanto sta accadendo nel Mondiale di Formula Uno 2021, dopo le prime due gare disputate. In vista del Gran Premio del Portogallo di Portimao del prossimo weekend, l’ex team principal di Benetton e Renault dice la sua sui valori in pista, in una intervista rilasciata a Radio Rai. “ci sarà da divertirsi, perchè vedremo maggiore competizione – esordisce il manager – Dopo anni nei quali Lewis Hamilton ha dovuto vedersela solamente contro il compagno di scuderia Valtteri Bottas, e quindi effettivamente non c’era mai gara, finalmente vediamo una squadra che può competere con la Mercedes. La Red Bull, infatti, ha proposto una vettura migliore dal punto di vista aerodinamico, almeno sino ad ora…”. Per il momento sta brillando la stella di Max ...

