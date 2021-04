F1 | Daniel Ricciardo | “Non credo di aver sottovalutato i tempi di adattamento alla nuova auto La stagione è lunga”

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 aprile 2021)si prepara per il Gran Premio del Portogallo, terzo atto del Mondiale F1 2021. L’australiano esprime il proprio parere dopo le prime due competizioni in carriera con McLaren, squadra che lo ha accolto dopo le esperienze in Red Bull ed in Renault. Il #3 del gruppo ha completato al settimo posto la competizione in Bahrain ed al sesto la tappa all’dromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. L’ex alfiere della Renault è consapevole del lavoro da svolgere per adattarsimonoposto di Woking, nettamente differenterealtà francese in cui ha militato per due campionati. Il nativo di Perth ha affermato ai microfoni di Sky Sport F1: “Nondidi...