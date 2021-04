E’ il compleanno di Giorgia | ecco il suo post e gli auguri dei colleghi amici

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 26 aprile 2021) La cantantespegne oggi cinquanta candeline e sui suoi canali social pubblica una foto di sè tra ironia edeiTantidi buon! La cantante romana spegne oggi cinquanta candeline. Fa strano a dirsi, dato che non li dimostra. Intanto, però, da quella prima volta in cuiè salita sul palco del Teatro Ariston e ha incantato tutti con la sua “Come saprei” di anni ne sono passati ben ventotto. In questo giorno di festeggiamenti ed entusiasmo per un traguardo importante, non è retorico ricordare comesia una delle più belle voci che la musica italiana possa vantare, proprio per quelle sue caratteristiche legate all’estensione vocale e alla capacità di rendere magico ogni brano che canta. Tra ...