Draghi e il Recovery, un'agenda da brivido (Di lunedì 26 aprile 2021) Otto mesi per riformare l’Italia, a rotta di collo. Il “garantisco io” scandito da Mario Draghi con Bruxelles andrà sostanziato entro il 31 dicembre con leggi delega e disegni di legge che rendano corporei i lineamenti di quelle riforme – giustizia, fisco, concorrenza, semplificazioni, burocrazia, ambiente, scuola, appalti, trasporti – a cui è condizionata l’erogazione dei 222 miliardi di euro europei fino al 2026. Tendenzialmente: misure urgenti, il cosiddetto “fast track”, da varare con decreto legge entro maggio, misure “a regime” con legge delega entro dicembre 2021. Ancora di corsa, poi, per approvare i decreti delegati entro fine legislatura (tempo medio stimato: nove mesi dall’entrata in vigore della delega). Una scommessa sulla crescita, quella del premier, che richiede due condizioni preliminari: una maggioranza che remi nella stessa direzione, senza troppe ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 aprile 2021) Otto mesi per riformare l’Italia, a rotta di collo. Il “garantisco io” scandito da Mariocon Bruxelles andrà sostanziato entro il 31 dicembre con leggi delega e disegni di legge che rendano corporei i lineamenti di quelle riforme – giustizia, fisco, concorrenza, semplificazioni, burocrazia, ambiente, scuola, appalti, trasporti – a cui è condizionata l’erogazione dei 222 miliardi di euro europei fino al 2026. Tendenzialmente: misure urgenti, il cosiddetto “fast track”, da varare con decreto legge entro maggio, misure “a regime” con legge delega entro dicembre 2021. Ancora di corsa, poi, per approvare i decreti delegati entro fine legislatura (tempo medio stimato: nove mesi dall’entrata in vigore della delega). Una scommessa sulla crescita, quella del premier, che richiede due condizioni preliminari: una maggioranza che remi nella stessa direzione, senza troppe ...

