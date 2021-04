“Donnexstrada”: le dirette Instagram contro i molestatori (Di lunedì 26 aprile 2021) Cosa fare se la sera, per strada, ci sentiamo seguite o minacciate e nessun’amica risponde al telefono? Nessuna donna vorrebbe sentirsi sola in una situazione del genere. Proprio per evitare o dare conforto in questi spiacevoli momenti, il team di “Donnexstrada” ha lanciato un’idea innovativa. A qualsiasi ora del giorno e della notte il gruppo della pagina Instagram risponde a messaggi di aiuto e fa partire una diretta pubblica o privata, in base alla volontà della persona, per avere testimoni in caso di aggressione o molestia. “Donnexstrada” è, dunque, una pagina Instagram nata a marzo 2021 ma in pochissimo tempo è diventata molto di più. Con i suoi già 47 mila contatti, infatti, rappresenta oggi un vero e proprio punto di riferimento per ragazze e donne che si sentono in pericolo. Tanti gli altri progetti in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 aprile 2021) Cosa fare se la sera, per strada, ci sentiamo seguite o minacciate e nessun’amica risponde al telefono? Nessuna donna vorrebbe sentirsi sola in una situazione del genere. Proprio per evitare o dare conforto in questi spiacevoli momenti, il team di “” ha lanciato un’idea innovativa. A qualsiasi ora del giorno e della notte il gruppo della paginarisponde a messaggi di aiuto e fa partire una diretta pubblica o privata, in base alla volontà della persona, per avere testimoni in caso di aggressione o molestia. “” è, dunque, una paginanata a marzo 2021 ma in pochissimo tempo è diventata molto di più. Con i suoi già 47 mila contatti, infatti, rappresenta oggi un vero e proprio punto di riferimento per ragazze e donne che si sentono in pericolo. Tanti gli altri progetti in ...

