Diletta Leotta “frequenta Friedkin”: addio Can Yaman, scoop di Dagospia (Di lunedì 26 aprile 2021) La conduttrice di Dazn avrebbe detto addio all'attore turco per iniziare un rapporto con l'imprenditore L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 26 aprile 2021) La conduttrice di Dazn avrebbe dettoall'attore turco per iniziare un rapporto con l'imprenditore L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

Gazzetta_it : L'indiscrezione: tra Diletta #Leotta e Ryan #Friedkin è amore? Avvistati in un hotel di Roma - VanityFairIt : «La nostra storia d’amore è vera, c’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui ha abbandonato i social per ques… - IsaeChia : #DilettaLeotta ha “scaricato in fretta e furia” #CanYaman? Ecco con chi è stata avvistata in hotel - LuigiBevilacq17 : RT @Gazzetta_it: L'indiscrezione: tra Diletta #Leotta e Ryan #Friedkin è amore? Avvistati in un hotel di Roma - ninofrassicaoff : Diletta Leotta che consegna un importante David di Donatello. #ninofrassica #ninofrassicaoff #CTCF @DilettaLeotta -