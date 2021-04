Covid-19, i dati del 26 aprile: 8.444 nuovi casi con 301 morti (Di lunedì 26 aprile 2021) I dati in sintesi • 8.444 contagiati • 301 morti • 16.539 guariti -13 terapie intensive -27 ricoveri 145.819 tamponi Tasso di positività: 5,8% (+0,3%) 17.751.562 dosi di vaccino somministrate in totale L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 26 aprile 2021) Iin sintesi • 8.444 contagiati • 301• 16.539 guariti -13 terapie intensive -27 ricoveri 145.819 tamponi Tasso di positività: 5,8% (+0,3%) 17.751.562 dosi di vaccino somministrate in totale L'articolo .

