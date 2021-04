Chernobyl | 35 anni dopo – ‘Quelle in cielo non erano stelle’ | il libro che racconta ai bambini la tragedia nucleare con una storia di amicizia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 aprile 2021) Sono passati trentacinqueda quella notte del 26 aprile 1986 quando all’1.23 il reattore numero quattro della centraledi ?ernobyl’ esplose, causando il più grave incidente dellainsieme a quello di Fukushima del 2011. Tutti ricordano i giorni successivi quando la nube radioattiva arrivò anche in Italia. Scattò l’allarme: il consiglio era di non mangiare la verdura e la frutta, di lavarla bene perché quel maledetto U (Uranio)-235, sarebbe potuto finire negli orti. Si vietò il consumo di latte e insalata. Ai tempi ?ernobyl’ faceva ancora parte dell’allora Repubblica Socialista Sovietica Ucraina, che per giorni cercò di non divulgare la notizia al mondo ma, di fronte alle dimensioni del disastro, furono costretti a organizzare l’evacuazione e il reinsediamento in altre zone di circa 336mila persone. Ufficialmente ...