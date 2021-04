Caso Grillo, Sgarbi: «Lilli Gruber mi ha impedito di parlarne». Agitazione in diretta su La7 – Video (Di lunedì 26 aprile 2021) Vittorio Sgarbi, Non è L'Arena Vittorio Sgarbi “zittito” sul Caso di Ciro Grillo da Lilli Gruber. A denunciarlo, con la vis polemica che lo contraddistingue, è stato lo stesso critico d’arte intervenuto ieri sera su La7. A Non è L’Arena, il professore ha rivelato di non essere mai riuscito a parlare in tv – e in particolare a Otto e Mezzo – della vicenda del figlio del comico genovese (accusato di violenza sessuale) in quanto gli veniva impedito. Facendo riferimento ad una conduttrice della stessa rete che in quel momento lo ospitava, Sgarbi ha creato scompiglio. Ad innescare l’intemerata del critico d’arte era stato (in)volontariamente Massimo Giletti, che gli aveva chiesto perché nel 2019 avesse lasciato intendere che la creazione del passato ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 26 aprile 2021) Vittorio, Non è L'Arena Vittorio“zittito” suldi Ciroda. A denunciarlo, con la vis polemica che lo contraddistingue, è stato lo stesso critico d’arte intervenuto ieri sera su La7. A Non è L’Arena, il professore ha rivelato di non essere mai riuscito a parlare in tv – e in particolare a Otto e Mezzo – della vicenda del figlio del comico genovese (accusato di violenza sessuale) in quanto gli veniva. Facendo riferimento ad una conduttrice della stessa rete che in quel momento lo ospitava,ha creato scompiglio. Ad innescare l’intemerata del critico d’arte era stato (in)volontariamente Massimo Giletti, che gli aveva chiesto perché nel 2019 avesse lasciato intendere che la creazione del passato ...

Ultime Notizie dalla rete : Caso Grillo Ciro Grillo, Vittorio Sgarbi contro Lilli Gruber: 'Mi ha impedito di parlare' Duro botta e risposta tra Vittorio Sgarbi e Lilli Gruber. Il critico d'arte ha usato toni durissimi contro la giornalista. Punto di partenza della lita è stato il caso legato a Ciro Grillo, il figlio del comico accusato di stupro da una ragazza al centro delle polemiche dopo il video del padre in cui sosteneva l'innocenza del figlio. Un polverone che aveva ...

peter gomez bacchetta giulia bongiorno che assiste la ragazza che accusa di stupro ciro grillo Da https://www.liberoquotidiano.it Si parla del caso di Ciro Grillo, il figlio di Beppe Grillo, accusato insieme ad altri tre amici di stupro di gruppo, in studio da Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, nella puntata di domenica 25 aprile. La ...

Grillo raccoglie ciò che ha seminato Beppe Grillo ha fatto il giustizialista con gli altri. Oggi, egli è diventato garantista, poiché c'è di mezzo il figlio. Per questo, è criticato. Ma sta rac ...

