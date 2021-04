Can Yaman è tornato su Instagram

(Di lunedì 26 aprile 2021) Ha tenuto i fan con il fiato sospeso per giorni ma con un solo post Can Yaman è riuscito a tranquillizzare tutti: l’attore, compagno della conduttrice Diletta Leotta e prossimo atteso protagonista del remake di Sandokan, è tornato su Instagram. Dopo averlo cancellato improvvisamente, senza dare alcun tipo di spiegazione, il suo profilo ufficiale @canyaman è di nuovo on line.

nelle ultime settimane è stato travolto da un vero e proprio polverone e i fan ormai sembrano stanchi del suo atteggiamento Nelle ultime ore susarebbero arrivate due novità. Una ...Chapeau! 'Amori e disamori' Diletta Leotta e, la favola sembra già essere giunta al capolinea. Si mormora che a pesare nella relazione sia stata la gelosia di lui ? Un'altra coppia che ...Dopo aver cancellato il suo profilo, l'attore è ricomparso sui social. E gli è bastato un selfie per mandare in visibilio la rete ...L’attuale fidanzato di Diletta Leotta è al centro delle polemiche per essere sparito totalmente dai social: vediamo cosa è accaduto. Ennesimi dubbi su Can Yaman e Diletta Leotta. I due sono sempre al ...