Brusciano | uccide la sorella e telefona alla polizia confessando l’omicidio

(Di lunedì 26 aprile 2021) Tragedia a, in provincia di Napoli, dove un uomo, affetto da disturbi mentali, ha ucciso a coltellate lae poi si è denunciato alle forze dell’ordine. Ha chiamatoe ha detto: “Ho ucciso mia”. E’ accaduto a(Napoli) dove un uomo, che soffrirebbe di problemi psichici, ha allertato le

Advertising

blogsicilia : #26aprile #napoli Uccide la sorella nelle scale di casa e poi chiama la polizia - - infoitinterno : Brusciano, uccide la sorella poi chiama la polizia - infoitinterno : Brusciano, dramma in famiglia: uccide la sorella e chiama la polizia - infoitinterno : Brusciano, uccide la sorella sulle scale di casa e poi chiama la polizia - rep_napoli : Brusciano, uccide la sorella poi chiama la polizia [di Raffaele Sardo] [aggiornamento delle 14:33] -

Ultime Notizie dalla rete : Brusciano uccide

La notizia del dramma si è diffusa in tutta la cittadina di, destando sconcerto e sgomento tra gli abitanti. Gli inquirenti hanno poi proceduto ad effettuare i rilievi del caso. Al momento ...Ha chiamato alla Polizia e ha detto: 'Ho ucciso mia sorella'. E' accaduto a(Napoli) dove un uomo, che soffrirebbe di problemi psichici, ha allertato le forze dell'ordine che hanno trovato una donna riversa in una pozza di sangue sulle scale dell'abitazione. Che ...Tragedia a Brusciano, in provincia di Napoli, dove un uomo, affetto da disturbi mentali, ha ucciso a coltellate la sorella e poi si è denunciato ...Un uomo di 55 anni ha ucciso a coltellate la sorella di 56 anni. Con il corpo della donna ancora sulle scale, ha poi chiamato la polizia.