Borsa: Europa chiude positiva, Madrid la migliore (+0,9%) (Di lunedì 26 aprile 2021) Chiusura positiva per le principali Borse europee. La migliore è stata Madrid (+0,97%) a 8.701 punti, seguita da Londra (0,35%) a 6.963 punti, Parigi (+0,28%) a 6.275 punti e Francoforte (+0,11%) a 15. Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 aprile 2021) Chiusuraper le principali Borse europee. Laè stata(+0,97%) a 8.701 punti, seguita da Londra (0,35%) a 6.963 punti, Parigi (+0,28%) a 6.275 punti e Francoforte (+0,11%) a 15.

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa Borsa in rialzo con Wall Street: banche ok, Leonardo soffre A sostenere il cauto umore dei mercati è l'avvio progressivo delle riaperture in Europa (il Belpaese da oggi è quasi tutto in giallo), che fa sperare l'economia e tonifica turismo e compagnie aeree. ...

Borsa: Europa in rialzo con l'apertura positiva di Wall Street Agenzia ANSA Technogym in netto rialzo nella prima seduta dell'ottava Technogym in netto rialzo nella prima seduta dell'ottava: il titolo è stato inserito da Goldman Sachs in una lista composta da circa sessanta azioni europee che dovrebbero beneficiare particolarmente ...

CASO DI BORSA: sale Tip (+0,76%) Buon inizio di settimana per il titolo dopo che Equita sim ha alzato il prezzo obiettivo da 9 a 9,3 euro, confermando il rating buy ...

