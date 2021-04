Beppe Bergomi in soccorso del Milan | “Fallo sul secondo gol”

Leggi su serieanews

(Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo il duro colpo subito dalla Lazio, alnon resta che preoccupazione e qualche recriminazione, condivisa daLe cose per ilcominciano ad farsi difficili. La sconfitta subita dalla Lazio fa si che per la prima volta in tutta la stagione i rossoneri non siano più i soli artefici del proprio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.