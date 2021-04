Bassetti annuncia il sinodo. Una novità (e una speranza) non solo per la Chiesa (Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo una lunga serie di incontri tra i vertici della Cei e papa Francesco, la prospettiva di un sinodo italiano sembra finalmente prendere corpo, anche se molto va ancora chiarito. Di certo non è stato facile prevalere sulle resistenze di larga parte dell’episcopato italiano a un coinvolgimento dei fedeli in ciò che ritengono loro esclusiva. “Gutta cavat lapidem”, cioè la pietra perfora la roccia. L’insistenza di papa Francesco è stata premiata e i tempi di diffusione dei documenti preparatori saranno noti a breve e l’assemblea dei vescovi, ormai imminente, chiarirà i dettagli che oggi appaiono ancora non stabiliti nel meccanismo sinodale “diffuso sul territorio”. Certo ci saranno elementi di vita interna ed esterna alla Chiesa. Comunque questa svolta sinodale era attesa dal 2015, quando Bergoglio disse intervenendo al V Convegno ecclesiale: “Per ... Leggi su formiche (Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo una lunga serie di incontri tra i vertici della Cei e papa Francesco, la prospettiva di unitaliano sembra finalmente prendere corpo, anche se molto va ancora chiarito. Di certo non è stato facile prevalere sulle resistenze di larga parte dell’episcopato italiano a un coinvolgimento dei fedeli in ciò che ritengono loro esclusiva. “Gutta cavat lapidem”, cioè la pietra perfora la roccia. L’insistenza di papa Francesco è stata premiata e i tempi di diffusione dei documenti preparatori saranno noti a breve e l’assemblea dei vescovi, ormai imminente, chiarirà i dettagli che oggi appaiono ancora non stabiliti nel meccanismo sinodale “diffuso sul territorio”. Certo ci saranno elementi di vita interna ed esterna alla. Comunque questa svolta sinodale era attesa dal 2015, quando Bergoglio disse intervenendo al V Convegno ecclesiale: “Per ...

